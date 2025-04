Boxe sem luvas! Ex-desafiante ao título do UFC assina com o Bare Knuckle FC

O Bare Knuckle FC adicionou mais um nome bastante conhecido pela sua passagem pelo UFC ao seu plantel de atletas. Desta vez, a contratada pelo 'BKFC' foi a ex-desafiante ao cinturão peso-mosca (57 kg) do Ultimate Jessica Eye, que anunciou sua chegada no evento que promove lutas de boxe sem luvas no programa 'The Ariel Helwani Show'.

A estreia da lutadora americana na organização que tem como um de seus donos Conor McGregor deve acontecer no dia 10 de maio, em evento sediado em Salt Lake City (EUA), contra uma oponente ainda não definida. De acordo com a veterana de 38 anos, apesar de seu contrato com o BKFC prever a realização de apenas uma luta, a expectativa é que sua estadia na liga de boxe sem luvas se estenda por mais tempo.

"Depois de muito tempo de negociação, eu estou assinando com o Bare Knuckle Fighting Championship. Depois que eu me aposentei e passei um tempo trabalhando na minha saúde mental e no meu corpo físico, eu fiquei tipo: 'Eu sei que ainda não acabei'. Eles (BKFC) finalmente vieram preparados financeiramente e me motivaram o suficiente para pensar: 'Quer saber? Talvez esses caras tomem conta de mim de uma forma que não tomaram nas minhas lutas no UFC e que seja financeiramente satisfatório'", revelou Jessica.

Carreira de Jessica Eye

Jessica Eye competiu no MMA profissional entre 2010 e 2022, construindo um cartel de 15 vitórias, 11 derrotas e um 'no contest' (sem resultado). O ponto alto de sua carreira, sem dúvidas, veio no UFC ao engatar uma sequência positiva que a levou à disputa pelo título até 57 kg da entidade presidida por Dana White. No duelo contra a campeã Valentina Shevchenko, entretanto, a americana sucumbiu diante da superioridade da rival e acabou nocauteada.

A derrota na luta de cinturão deu início a uma má fase que culminou com sua saída do UFC e, consequentemente, sua aposentadoria do MMA, em julho de 2022. Logo depois do revés para Shevchenko, Jessica Eye ainda voltou à coluna das vitórias com um triunfo sobre Viviane Araújo. Porém, na sequência, a veterana amargou quatro derrotas consecutivas.

