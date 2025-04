Oscar revela não estar 100% e não garante presença em próximo jogo do São Paulo

Oscar jogou no sacrifício na vitória de 1 a 0 do São Paulo sobre o Talleres, nesta quarta-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. O meia revelou que não está 100% recuperado das dores na coxa.

"Foi importante. Fizemos um belo jogo. Importante começar assim, ganhando fora e de um time difícil. O time está de parabéns. Eu senti um pouco, é normal. Não estava 100% recuperado, mas eu vim para ajudar pois eu sabia que era importante. Vamos ver essa semana como vou estar", disse à Espn.

O jogador de 33 anos foi titular e atuou por cerca de 70 minutos. Ele saiu aos 22 do segundo tempo, após sentir dores.

Oscar ficou de fora do empate sem gols do São Paulo contra o Sport, no último sábado, no Morumbis, devido a uma lesão na região posterior da coxa esquerda.

O Tricolor volta a campo no domingo, quando visita o Atlético-MG, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), a partir das 16 horas (de Brasília).

Já o próximo desafio pela Libertadores será no dia 10, quinta-feira, às 21h30, contra o Alianza Lima, no Morumbis, pela segunda rodada da fase de grupos.