Carille promete 'grupo principal' no primeiro jogo à frente do Vasco

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O técnico Fábio Carille prometeu o 'grupo principal' do Vasco no duelo com o Madureira, na quinta-feira (22), pelo Campeonato Carioca. O jogo será disputado na Arena da Amazônia

Muito feliz por estrear no Vasco em um Estado que tem muitos torcedores vascaínos. Espero que possam ir ao estádio e apoiar. Vamos com o nosso grupo principal para esse jogo Fabio Carille

O que aconteceu

Será o primeiro jogo do treinador no Vasco. O Cruz-Maltino iniciou o Estadual com uma equipe alternativa, sob o comando de Ramon Lima.

Carille foi anunciado em 19 de dezembro. Ele vinha fazendo a pré-temporada com o elenco principal.

Bastante ansioso para, primeiramente, fazer por merecer o apoio do torcedor. (...) Espero que possam ir, apoiar e nos ajudar dentro de campo. O apoio é muito importante, principalmente neste início [de trabalho] Carille

O Vasco ainda não venceu no Carioca. A equipe tem três pontos, após os empates com Nova Iguaçu, Bangu e Boavista.