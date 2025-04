Palmeiras testa forças na altitude em sequência como visitante antes de voltar ao Allianz Parque

O Palmeiras confirmou a boa fase na temporada depois de vencer o Fortaleza, por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, no Castelão. Com o resultado, o Verdão chegou à sexta vitória seguida no ano, mantendo a invencibilidade como visitante em 2025 e no torneio nacional. Em uma sequência de três jogos fora de casa, o time de Abel Ferreira tem o último teste antes de voltar ao Allianz Parque na altitude de La Paz, contra o Bolívar.

Dessas seis vitórias, apenas duas foram como mandante, sendo uma na Arena Barueri: 2 a 0 sobre o Corinthians, e outra no Allianz Parque: 1 a o sobre o Cerro Porteño. Já fora de casa, bateu Sport (2 a 1), Internacional (1 a 0) e Fortaleza (1 a 0).

Embalado, o Verdão reencontra sua torcida, em peso, apenas no próximo domingo, quando recebe o Bahia, pela sexta rodada do Brasileirão, no Allianz, às 18h30 (de Brasília). Antes disso, mirando a sétima vitória seguida, encara os 3.650 metros de altitude de La Paz, onde enfrenta o Bolívar, pela terceira rodada da Libertadores, no Estádio Hernando Siles, na quinta-feira, às 19 horas.

Ao emplacar a sexta vitória seguida, o Palmeiras alcançou uma marca que não era atingida desde fevereiro de 2023, quando superou Ituano, Flamengo, Mirassol, Santos, Inter de Limeira e Água Santa. Com o resultado, o Verdão também assumiu a liderança do Brasileirão, com 13 pontos conquistados, ultrapassando o Flamengo, com 11.

Preocupado com a gestão do elenco e marcas deixadas pelo Campeonato Paulista, como sequência de lesões que teve no elenco, o técnico Abel Ferreira deve seguir sem repetir a escalação da equipe, como fez nos últimos compromissos. Além disso, diante dos bolivianos pode, ainda, fazer mais alterações.

Paulinho, por exemplo, foi preservado do duelo contra o Fortaleza e nem sequer viajou. Após retornar de lesão, o camisa 10 disputou dois jogos, saindo do banco de reservas, e é candidato a começar entre os titulares contra o Bolívar. Assim, Abel poderia dar descanso a Facundo Torres, que vem de 20 jogos seguidos, sendo decisivo nos dois últimos.

Mauricio também pode pintar entre os 11 iniciais. Após cirurgia no ombro, o camisa 18 voltou a ser utilizado contra o Internacional e ganhou mais minutos diante do Fortaleza. No meio, Lucas Evangelista, recuperado de trauma na coxa direita, também tem expectativa de recuperar espaço.

O treinador também vai avaliar o restante do elenco na reapresentação, que acontece nesta terça-feira, na Academia de Futebol. O Verdão terá, portanto, dois dias de treino e viaja na quarta-feira para o local do jogo. Na Libertadores, o Palmeiras está na liderança do Grupo G, com seis pontos.