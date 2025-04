Tite anuncia pausa na carreira e encerra conversa com o Corinthians

O técnico Tite comunicou, por meio das redes sociais, uma pausa em sua carreira por tempo indeterminado para cuidar da saúde mental e física. Com isso, ele e o Corinthians encerraram as conversas que estavam em andamento para ele retornar ao clube do qual é ídolo.

O que aconteceu

O treinador de 63 anos não deu um prazo ou previsão para voltar à ativa. O anúncio da pausa foi feito pelo filho, Matheus Bachi.

Tite disse que a decisão de interromper as negociações com o Alvinegro paulista foi difícil, mas necessária. Ele estava livre no mercado desde sua saída do Flamengo, no final de agosto no ano passado.

Entendi que existem momentos em que é preciso compreender que, como ser humano, posso ser vulnerável e admitir isso certamente irá me tornar mais forte. Sou um apaixonado pelo que faço e assim seguirei sendo, mas conversando com minha família e observando os sinais que meu corpo estava emitindo, decidi que o melhor a fazer agora é interromper minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que for preciso.

Como se tornou público, havia uma conversa em andamento com o Corinthians, mas ela precisará ser paralisada por uma decisão difícil, mas necessária. Um abraço a todos.

Tite, em nota

Após o anúncio do técnico, o Corinthians se manifestou e afirmou que o acordo estava para ser assinado hoje. O clube do Parque São Jorge informou o encerramento das negociações devido à decisão pessoal e desejou uma pronta recuperação ao técnico campeão da América e do mundo.