Internacional encara o Nacional-URU em busca de liderança isolada na Libertadores

De olho na classificação antecipada para o mata-mata da Copa Libertadores, o Internacional recebe o Nacional, do Uruguai, nesta terça-feira, às 21h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela terceira rodada do Grupo F. Líder da chave com quatro pontos - mesma pontuação do Bahia -, o time colorado quer aproveitar o fator casa para se consolidar entre os favoritos ao título continental. Já os uruguaios ainda não pontuaram na competição.

O duelo marca o 13º encontro entre as duas equipes, todos pela Libertadores. O retrospecto favorece o Inter, que soma cinco vitórias, dois reveses e cinco empates. Mais do que isso: jogando no Beira-Rio, o Colorado nunca perdeu para o rival de Montevidéu.

O técnico Roger Machado poderá escalar pela primeira vez sua dupla de zaga considerada ideal. Recuperado de uma lesão na coxa direita, Vitão está novamente à disposição e deve formar a defesa ao lado de Vitão, caso o treinador opte por deixá-lo no lugar de Rogel.

Outro reforço importante é o atacante Wesley, que volta após período no departamento médico e pode atuar ao lado de Enner Valencia no setor ofensivo.

"É impossível você cumprir uma rotina de 20 jogos em dois meses. Ninguém vai aguentar", afirmou Roger Machado. "Daí, vai conseguir melhores resultados aquele que tiver o grupo equilibrado e maior, que possa ter a possibilidade de não perder o nível de jogo."

Do outro lado, o Nacional chega pressionado. Lanterna do grupo, o time uruguaio ainda não pontuou e tem problemas para escalar sua equipe ideal. O técnico Pablo Peirano perdeu o ponta-esquerda Jeremía Recoba, lesionado no Campeonato Uruguaio, além de seguir sem o centroavante Gonzalo Carneiro e o atacante Exequiel Mereles, ambos em recuperação.

Na rodada passada do torneio local, a equipe atuou com um time misto, preservando nomes importantes, como o artilheiro Eduardo Vargas, que entrou apenas nos minutos finais - medida que indica foco total no duelo em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL X NACIONAL-URU

INTERNACIONAL - Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Valencia. Técnico: Roger Machado.

NACIONAL-URU - Mejía; Calione Fuentes, Coates, Millán Díaz; Ancheta, Oliva, Boggio, Báez; Otero, Eduardo Vargas; Herazo. Técnico: Pablo Peirano.

ÁRBITRO - Alexis Herrera (VEN).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).