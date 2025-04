Campeão do UFC aposta em derrota de Carlos Prates para Ian Garry

Campeão dos meio-médios do UFC, Belal Muhammad compartilhou sua visão sobre a luta principal do UFC Kansas City, marcada para este sábado (26). O confronto entre Ian Machado Garry e Carlos Prates coloca frente a frente dois talentos em momentos distintos na divisão até 77 kg.

Em entrevista ao portal "MMA Junkie", o campeão revelou quem ele acredita que sairá com a vitória no duelo. Apesar do bom momento do brasileiro, que venceu suas quatro lutas no UFC por nocaute e levou bônus de performance em todas, Muhammad destacou a inteligência estratégica de Garry e o aprendizado que o irlandês tirou da derrota para Shavkat Rakhmonov, em dezembro do ano passado.

"Ian luta de forma muito inteligente. Ele entende como vencer, e acho que a experiência na luta contra o Shavkat vai ajudá-lo contra o Prates. Acredito que ele vai usar bem a distância, manter-se longe, golpear e sair. Acho que ele vai vencer essa", afirmou o lutador palestino.

Enquanto Prates busca manter a invencibilidade no UFC e consolidar sua posição entre os principais nomes da divisão, Garry tenta se reerguer após a primeira derrota da carreira. O resultado do combate pode influenciar diretamente os próximos passos na acirrada corrida pelo cinturão dos meio-médios.

Clima quente

O clima entre Carlos Prates e o irlandês esquentou nos dias que antecedem o UFC Kansas City. Os dois atletas vêm trocando provocações nas redes sociais, aumentando a expectativa para o confronto. Ian Garry chegou a ironizar o brasileiro em publicações recentes, enquanto Prates respondeu à altura, deixando claro que está pronto para calar o rival dentro do octógono. A rivalidade virtual adicionou ainda mais tensão ao duelo.

