Dia de reencontros marca o encerramento da 4ª rodada da Série B

Após muita emoção e equilíbrio, a quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá seu encerramento nesta terça-feira, quando dois jogos marcados por reencontros de times que disputaram a mesma divisão na última temporada serão realizados.

O dia começa com a partida entre Atlético-GO e Cuiabá, às 19h30, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Após o rebaixamento à Série B na última temporada, as equipes chegam para a partida em momentos distintos na segunda divisão nacional.

Com sete pontos e ainda invicto, o time visitante tenta retomar a ponta da tabela de classificação, enquanto o adversário, com quatro, tenta se recuperar após dois jogos sem vitória.

O duelo desta terça-feira será o 11º encontro entre as duas equipes. O retrospecto é bastante equilibrado: em dez confrontos anteriores, foram oito empates, uma vitória para o Cuiabá e uma vitória para o Atlético-GO.

Pouco mais tarde, às 20h, o Volta Redonda recebe a Ferroviária no Raulino de Oliveira, tentando seus primeiros pontos na Série B. Vindo de três derrotas, o time fluminense aparece na zona de rebaixamento, enquanto os paulistas, com cinco pontos, miram uma aproximação do G-4 e a manutenção da invencibilidade.

Esta será a segunda vez em que as equipes se enfrentarão na história. A única foi na Série C 2024, quando jogando em casa, a Ferroviária goleou o adversário por 5 a 1.

Confira todos os jogos da 4ª rodada da Série B:

Operário 0 x 0 Paysandu

Vila Nova 2 x 0 Botafogo-SP

Chapecoense 1 x 0 Athletic-MG

Athletico-PR 2 x 0 CRB

América-MG 1 x 0 Goiás

Amazonas 0 x 2 Avaí

Novorizontino 1 x 1 Criciúma

Remo 1 x 0 Coritiba

TERÇA-FEIRA

19h30

Atlético-GO x Cuiabá

20h

Volta Redonda x Ferroviária