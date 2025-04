E o Tchoca? Zagueiro amarga reserva e tenta reencontrar espaço após demissão de Ramón

O jovem zagueiro João Pedro Tchoca 'sumiu' das escalações do Corinthians nas últimas partidas. O defensor, que iniciou o ano como titular, passou a ser preterido na zaga alvinegra e tem amargado o banco de reservas, mas tenta reencontrar seu espaço após a demissão do técnico Ramón Díaz.

João Pedro Tchoca retornou ao Corinthians no início do ano após um período de empréstimo ao Ceará, que serviu para dar rodagem e experiência ao jovem zagueiro. E, nos primeiros jogos da temporada, o potencial do garoto foi reconhecido por Ramón, que lhe deu oportunidades.

O defensor, por exemplo, foi titular no primeiro jogo da equipe em 2025, a vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, fora de casa, pela fase de grupos do Paulistão. Depois, saiu jogando contra o Água Santa, e marcou o segundo gol do Timão no triunfo por 2 a 1 em casa.

Tchoca passou a se destacar e ganhou a vaga entre os titulares. Em fevereiro, emendou uma sequência de cinco jogos consecutivos (quatro como titular e um saindo do banco), sendo dois clássicos pelo Estadual e um confronto importante pela segunda fase da Libertadores.

Já no primeiro duelo contra o Barcelona de Guayaquil (Equador), pela terceira fase da Libertadores, Tchoca foi titular mais uma vez. O zagueiro, porém, cometeu um pênalti bobo quando o jogo ainda estava empatado em 0 a 0. O primeiro gol iniciou a derrocada do Corinthians, que perdeu por 3 a 0 e acabou eliminado do torneio.

O jovem ficou marcado pelo erro e, depois disso, não foi sequer relacionado para quatro partidas importantes da equipe: a semifinal do Paulista contra o Santos, o jogo de volta contra o Barcelona de Guayaquil na Libertadores, e os dois Derbys contra o Palmeiras na final do Estadual.

Tchoca só voltou aos relacionados no embate contra o Bahia, pela rodada de abertura do Brasileirão. Na ocasião, Ramón Díaz optou por mandar a campo uma escalação reserva. Ainda assim, o jogador só foi acionado após o intervalo. Ele disputou os 45 minutos finais, mas mostrou insegurança.

De lá para cá, Tchoca não foi mais utilizado pela comissão técnica de Ramón Díaz. Dos últimos cinco jogos em que o argentino esteve no comando, o atleta não foi relacionado em um e amargou a reserva em quatro. Agora, com a demissão do treinador, ele tenta recuperar espaço.

A grande dificuldade é que, hoje, o Corinthians conta com outras quatro peças para a zaga. Gustavo Henrique e Félix Torres são considerados titulares, enquanto André Ramalho e Cacá também aparecem no banco de reservas. Na ausência de GH, que esteve lesionado recentemente, foi André Ramalho que ganhou mais chances.

No último sábado, por exemplo, na vitória do Corinthians sobre o Sport pelo Brasileirão, Tchoca sequer foi relacionado pelo técnico interino Orlando Ribeiro. Gustavo Henrique e Félix Torres saíram jogando, e André Ramalho e Cacá figuraram entre os reservas.

Aos 21 anos, João Pedro Tchoca disputou 11 partidas pelo Corinthians na atual temporada, com um gol marcado. Ao todo, são 13 jogos com o time profissional do Timão. O garoto já se mostrou bom zagueiro e, agora, seguirá brigando por espaço.

Com Tchoca à disposição, o Corinthians volta a campo nesta quinta-feira. O Alvinegro encara o Racing, do Uruguai, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana.