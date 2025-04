Vasco briga contra o Lanús pela liderança do Grupo G da Sul-Americana em São Januário

O Vasco tem a chance de assumir a liderança do Grupo G da Copa Sul-Americana nesta terça-feira. Em São Januário, recebe o Lanús, da Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos, às 21h30. O duelo reúne os clubes que estão nas primeiras posições, ambos com quatro pontos.

O Vasco começou a competição com um empate por 3 a 3 diante do Melgar, na altitude de Arequipa, no Peru. Depois, venceu o Puerto Cabello, da Venezuela, em casa, por 1 a 0. Por outro lado, o time argentino estreou com um empate fora de casa contra os venezuelanos, por 1 a 1, e diante da sua torcida, venceu o Melgar por 3 a 0.

O time cruzmaltino tenta diminuir a pressão sobre o técnico Fábio Carille. Vaiado em alguns compromissos recentes do clube, ele busca dar a volta por cima de olho na sequência da temporada, mas ainda está na 'corda bamba'. A sua última partida aconteceu no sábado, quando empatou por 0 a 0 contra o Flamengo, pelo Brasileirão.

Este resultado deu confiança ao elenco e mais tranquilidade de trabalho a Fábio Carille. O Vasco segue sem o meia Dimitri Payet. Desfalque no 'Clássico dos Milhões', o francês continua no departamento médico por conta de dores no joelho direito. Embora seja relevante pelo peso do nome, o desfalque não afeta diretamente a formação titular, já que o camisa 10 vinha sendo cotado apenas para ser reserva de Philippe Coutinho.

O zagueiro Maurício Lemos, que se recupera de uma fratura na costela, e o volante Tchê Tchê, que passa por um problema familiar, devem aumentar a lista de desfalques. Lucas Freitas continua no setor defensivo ao lado de João Victor, enquanto Jair desponta como favorito para atuar no meio-campo junto com Hugo Moura.

O meia Adson pode voltar a ser opção no banco de reservas. Ele não foi relacionado para a última partida por controle de carga. A medida adotada pela comissão técnica tem a finalidade de evitar novos problemas físicos, uma vez que ele voltou a jogar nesta temporada depois de ficar sete meses longe dos gramados devido a uma fratura na tíbia da perna direita.

O Lanús vive momento conturbado. Assim como o Vasco, chega após um confronto contra o seu maior rival. No último domingo, encarou o Banfield, em duelo que terminou empatado por 1 a 1. Depois de 14 jogos no Campeonato Argentino, o clube ocupa o 17° lugar e vê o técnico Mauricio Pellegrino sofrer grande pressão de parte da torcida.

O Lanús soma seis empates nas últimas oito partidas e venceu apenas um dos últimos dez compromissos que teve na competição nacional. Com uma situação parecida com a vivida por Carille, Pellegrino vê a vitória fora de casa como uma possibilidade de amenizar a crise e 'fazer as pazes' com os torcedores.

O time conta com dois atletas que já atuaram no futebol brasileiro: o atacante Walter Bou, que defendeu o Vitória em 2021, mas que teve uma passagem apagada, e o meia Marcelino Moreno, um dos poucos destaques do Coritiba em 2023, ano em que o Coxa foi rebaixado para a Série B do Brasileirão. O meia Eduardo Salvio, ex-Benfica e Boca Juniors, também chama atenção e soma três gols nos últimos quatro jogos.

FICHA TÉCNICA

VASCO X LANÚS

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maurício Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair, Nuno Moreira e Philippe Coutinho; Rayan (Garré) e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

LANÚS - Losada; Armando Méndez, Muñoz, Carlos Izquierdoz e Marcich; Agustin Cardozo, Agustin Medina e Marcelino Moreno; Ramiro Carrera, Walter Bou (Bruno Cabrera) e Eduardo Salvio. Técnico: Manuel Pellegrino.

ÁRBITRO - Gery Vargas (BOL).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).