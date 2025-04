Santos faz pior início na Série A do Brasileiro desde 2016; veja aproveitamento

O clássico contra o São Paulo no último domingo marcou a terceira derrota do Santos nas cinco primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. O início do Peixe nesta edição é o pior desde 2016.

Neste ano, o Santos perdeu para São Paulo, Fluminense e Vasco, empatou com o Bahia e venceu o Atlético-MG. A equipe praiana soma, assim, três derrotas, uma vitória e um empate, totalizando apenas 26,6% de aproveitamento. Ao todo, o Peixe marcou seis gols e sofreu sete.

O desempenho do Alvinegro em 2016 foi o mesmo. Naquela edição, a equipe, comandada por Dorival Júnior, também acumulou um triunfo, um empate e três derrotas em seus primeiros cinco jogos. No período, o time marcou quatro gols e sofreu seis.

Após a edição de 2016, a equipe alvinegra teve um desempenho melhor nos anos seguintes. Os melhores aproveitamentos ocorreram em 2019 e em 2022, quando somou três vitórias, um empate e uma derrota. Em 2023, ano do rebaixamento inédito à Série B, foram dois triunfos, um empate e duas derrotas.

Na campanha atual, o Santos conquistou a única vitória apenas na quarta rodada, no primeiro jogo sem Pedro Caixinha. O técnico foi demitido após a derrota para o Fluminense e a série de resultados negativos.

A equipe, comandada pelo interino César Sampaio, ocupa a 17ª posição, com quatro pontos. O Santos tenta sair da zona de rebaixamento no próximo domingo, quando recebe o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília).

Confira os últimos inícios do Santos na Série A do Brasileirão

2025 - 26,6% de aproveitamento (1V, 1 E e 3D)



2023 - 46,6% de aproveitamento (2V, 1E e 2D)



2022 - 66,6% de aproveitamento (3V, 1 E e 1D)



2021 - 46,6% de aproveitamento (2V, 1E e 2D)



2020 - 46,6% de aproveitamento(2V, 1E e 2D)



2019 - 66,6% de aproveitamento (3V, 1 E e 1D)



2018 - 40% de aproveitamento (2V e 3D)



2017 - 40% de aproveitamento (2V e 3D)



2016 - 26,6% de aproveitamento (1V, 1 E e 3D)