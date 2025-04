No topo do ranking: Abel Ferreira iguala marca de Felipão em jogos do Campeonato Brasileiro; confira

O técnico Abel Ferreira comandou o Palmeiras em mais uma vitória pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo. Na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, na Arena Castelão, o português chegou ao 85° triunfo pelo torneio nacional e igualou-se a Luiz Felipe Scolari, o Felipão, como treinador com mais vitórias no Brasileirão.

Abel está no Palmeiras desde o fim de 2020 e segue em sua primeira passagem no clube. Nesse período, entre os dez títulos conquistados, estão dois Campeonatos Brasileiros: 2022 e 2023. No último ano, por pouco, não conquistou o terceiro, mas acabou vice-campeão.

Atual treinador, Abel chegou a esta marca com 49 jogos a menos que Felipão no Brasileirão. O português comandou o time no torneio em 154 jogos, enquanto Felipão esteve à beira do gramado em 203 oportunidades.

Do outro lado, Felipão teve três passagens pelo Palmeiras: entre 1997 a 2000, 2010 a 2012, e 2018 a 2019. E, foi apenas nesta última que o treinador conquistou seu primeiro e único Brasileirão pelo Alviverde, em 2018.

Atualmente, o Palmeiras vive o melhor início de Campeonato Brasileiro na Era Abel Ferreira. Após cinco rodadas, o Verdão segue invicto, com um empate (Botafogo) e quatro vitórias seguidas (Sport, Corinthians, Internacional e Fortaleza). Ao todo, a equipe está invicta há oito jogos, com seis triunfos consecutivos.

O Palmeiras volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo para enfrentar o Bahia, pela sexta rodada da competição. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Mas, antes de Abel pensar na partida que pode o isolar como o mais vitorioso da competição nacional, prepara o time para um compromisso pela Libertadores.

Na quinta-feira, o Palmeiras visita o Bolívar, em La Paz, pela terceira rodada da fase de grupos da competição continental. A bola rola a partir das 19 horas, no Estádio Hernando Siles. O Verdão está com 100% de aproveitamento na competição e lidera o Grupo G com seis pontos.