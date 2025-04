Romero se isola como segundo maior garçom do Corinthians na temporada; veja principais assistentes

No último fim de semana, o Corinthians somou mais três pontos importantes no Campeonato Brasileiro. O Timão venceu o Sport no sábado, de virada, por 2 a 1, na Neo Química Arena. Memphis Depay brilhou e anotou os dois gols que levaram ao triunfo alvinegro.

O primeiro gol do Corinthians na partida foi marcado logo após o pontapé inicial da segunda etapa. Yuri Alberto escorou de cabeça para Memphis, que tocou para Romero. O paraguaio cruzou para dentro da área, a zaga do Sport furou, e Memphis completou para o fundo das redes.

Com a assistência para Memphis na vitória sobre o Sport, Romero assumiu o posto de segundo maior garçom do Corinthians na atual temporada. De acordo com dados da plataforma Ogol, paraguaio superou o argentino Rodrigo Garro, afastado dos gramados por lesão, e se consolidou na vice-liderança do ranking.

A assistência para o holandês foi a terceira de Romero neste ano - a primeira pelo Campeonato Brasileiro. Até o momento, o camisa 11 só havia dado passes para gols no Paulistão.

O primeiro passe para gol de Romero nesta temporada foi no triunfo sobre a Ponte Preta, pela quinta rodada da fase de grupos do Paulistão. O paraguaio enfiou boa bola para Talles Magno. O camisa 43 cortou a marcação e acertou um belo chute para dar os três pontos ao Timão.

Dois jogos depois, Romero voltou a assumir a posição de assistente. Em uma situação de contra-ataque, Memphis tocou para o paraguaio. O capitão corintiano devolveu para o holandês, que converteu o segundo gol na vitória por 2 a 0 contra o São Bernardo, na Neo Química Arena.

Neste momento, o principal garçom do Timão em 2025 é, com sobras, Memphis Depay. O holandês é o líder isolado do ranking, com oito assistências em 21 partidas. Romero, assim, aparece logo atrás, com três passes para gols.

Já outros três jogadores do elenco dividem a terceira posição na lista. Rodrigo Garro, Fabrizio Angileri e Matheus Bidu somam duas assistências cada e estão entre os principais garçons do Corinthians na temporada.

Confira o ranking dos principais assistentes do Corinthians em 2025:

Memphis - oito assistências Romero - três assistências Rodrigo Garro, Angileri e Bidu - duas assistências

Apesar da assistência no último sábado, Romero vive um jejum de gols que já dura mais de um mês. O atacante balançou as redes pela última vez no dia 2 de março, contra o Mirassol, pelas quartas de final do Paulista. De lá para cá, já foram 12 jogos sem marcar.

Com Romero à disposição, o Corinthians retorna aos gramados nesta quinta-feira, quando mede forças contra o Racing-URU. A bola rola às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana.