Em ótima fase, Ferreira participou de seis dos últimos sete gols do São Paulo

O atacante Ferreira, do São Paulo, atravessa um momento muito positivo nesta temporada. O atacante se tornou uma peça fundamental no esquema de Luis Zubeldía e participou de seis dos últimos seis gols do Tricolor Paulista.

A ótima fase iniciou no último dia 10, quando o São Paulo empatou contra o Allianza Lima em 2 a 2, pela segunda partida da fase de grupos da Libertadores, com dois tentos de Ferreira.

Após isso, pelo Brasileirão, o camisa 11 marcou o gol tricolor no empate diante do Cruzeiro em 1 a 1, anotou e deu uma assistência na igualdade contra o Botafogo em 2 a 2. Mais recentemente, em embate com o Santos, o atacante marcou o gol que abriu o placar na vitória por 2 a 1.

O jogador, deste modo, é o maior goleador do São Paulo neste início de Brasileirão, com três gols marcados. Além disso, é o vice-artilheiro de 2025 do Tricolor, tendo marcado cinco tentos. O líder do quesito é André Silva, com sete bolas na rede.

Antes dessa sequência, o último tento de Ferreira tinha sido no dia 24 de julho de 2023, no empate contra o Botafogo em 2 a 2, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis.

Agora, o próximo compromisso do São Paulo, de Ferreira, acontece nesta quarta-feira, contra o Libertad, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Tigo La Huerta.