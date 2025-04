Malhadinho revela possível data para duelo com Volkov no UFC

Depois de semanas de impasse e incertezas, a possível luta entre Jailton 'Malhadinho' e Alexander Volkov começa a tomar forma. A negociação, que parecia travada, ganhou um novo capítulo com uma atualização otimista vinda do próprio brasileiro nas redes sociais.

Sem entrar em muitos detalhes logo de início, o peso-pesado deixou os fãs em alerta ao sugerir que uma solução pode ter sido encontrada e que o aguardado confronto está mais próximo do que nunca.

"Me foi informado que Volkov não poderá lutar agora, mas concordou em nos enfrentarmos no outono americano", publicou o atleta em sua conta no X (antigo Twitter).

A sinalização é significativa, já que o duelo chegou a ser cogitado para o primeiro semestre, mas não avançou. Na ocasião, Volkov demonstrou pouco interesse, questionando publicamente se Malhadinho - então sexto colocado no ranking - merecia uma luta contra ele. Desde então, o baiano e sua equipe vêm pressionando para tirar o combate do papel, inclusive com provocações e recados nas redes sociais.

O duelo já havia sido marcado para o UFC 302 em junho de 2024, mas foi cancelado inesperadamente. Durante uma entrevista à Ag. Fight, Malhadinho revelou que o contrato já havia sido assinado, mas a organização alterou os planos sem fornecer explicações claras.

Boa fase

Com duas vitórias convincentes na bagagem e embalado por uma performance dominante contra Sergei Spivak, Malhadinho vive grande fase na divisão dos pesados. A atuação diante do romeno - marcada pelo volume de golpes em pé, uma novidade em seu estilo - lhe garantiu bônus de performance e reforçou seu nome entre os principais nomes da categoria.

Ainda sem anúncio oficial do UFC, a expectativa é que o confronto possa integrar um dos cards da organização no segundo semestre, com setembro ou outubro como possibilidades mais fortes - especialmente o tradicional evento em Abu Dhabi. Caso vença o russo, que é o terceiro colocado no ranking da categoria, o brasileiro poderá começar a mirar o cinturão.

