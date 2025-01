Thiaguinho valoriza gol pelo Flamengo, mas contesta pênalti em empate

O Flamengo vacilou no fim e empatou com o Madureira por 1 a 1 nesta quinta-feira, no Amigão, em Campina Grande, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Autor do gol do time rubro-negro, Thiaguinho lamentou o resultado e contestou o pênalti marcado para o rival.

"Estou muito feliz pelo gol, mas triste pelo resultado. Não era o que a gente queria. Conseguimos fazer o gol, lutamos até o final. Um pênalti muito duvidoso no finalzinho ali. Eu achei que não foi pênalti", declarou o atleta.

No segundo tempo, aos 20 minutos, Thiaguinho mostrou oportunismo e aproveitou a sobra na área. Ele acertou um belo chute e abriu o placar. Contudo, quando o jogo parecia definido, o Madureira empatou.

Aos 41 minutos, Zé Welinton tentou cortar a bola na área, mas Isaías chegou antes do lateral esquerdo e foi tocado. O VAR, comandado por Philip Georg, recomendou a revisão e o árbitro Tarcizo Pinheiro Caetano marcou o pênalti, convertido por Marcelo.

"Levamos o gol, mas o time não deixou de lutar, buscou até o final. Agora é voltar para o hotel e ver o que a gente fez de bom e de errado nesse jogo para ajustar e sair com um resultado positivo", disse Thiaguinho.

Com o empate, o Flamengo continua sem vencer no Carioca. O Rubro-Negro iniciou o campeonato com derrota para o Boavista. Na próxima rodada, a equipe vai enfrentar o Nova Iguaçu, neste domingo, às 21h (de Brasília), no Castelão, no Maranhão.