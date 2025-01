'Poderia ter sido mais eficiente', diz presidente do COB sobre transição

Do UOL, no Rio e em São Paulo

Novo presidente do COB (Comitê Olímpico do Brasil), Marco Antônio Laporta falou sobre os desafios do início da gestão e comentou sobre a transição após a primeira vitória da oposição no comando da entidade. Ele toma posse nesta quarta-feira (15).

Laporta e a vice Yane Marques venceram a eleição em 3 de outubro e, segundo apurou o UOL, o grupo teve dificuldades na comunicação com a gestão anterior liderada pelo ex-presidente Paulo Wanderley. A nova equipe só conseguiu ter contato com documentos e outras burocracias apenas no início de janeiro.

O nosso planejamento está sendo feito há muito tempo e isso ajudou demais na transição. Não ficamos parados. Foi a primeira vez que a oposição venceu uma eleição no COB e entendemos que todos estamos passando por um grande aprendizado. Acreditamos também que tudo poderia ter sido feito de forma mais eficiente, para o bem do esporte olímpico brasileiro. Assim que vencemos a eleição, fizemos um pedido formal para receber esses documentos e, somente depois de um tempo, tivemos acesso

Mais importante do que entrarmos fisicamente no COB, como fizemos semana passada, queríamos ter acesso a informações estratégicas, orçamento, contratos, previsão de projetos... tudo que diz respeito a gestão do movimento olímpico brasileiro. Esse ponto poderia ter sido melhor executado. Agora, mais importante do que avaliar como foi ou como poderia ter sido é garantirmos que em uma futura transição a continuidade do trabalho pelo movimento olímpico brasileiro será preservada. Quanto mais rápida, transparente e profissional essa transição for, melhor.

Marco Antônio Laporta, ao UOL.

Mesmo com essa lacuna, Laporta apontou que o trabalho já vem sendo realizado desde a montagem da chapa e, após a vitória, tudo se itensificou para que, quando chegasse o ano de 2025, eles já tivessem uma equipe preparada e estruturada.

"A primeira reunião de gestão aconteceu efetivamente no dia 6 de janeiro. Mas nosso trabalho começou lá atrás, quando nos unimos e montamos a chapa, nossas diretrizes, nossos pilares, o esqueleto de nosso time. Desde a vitória no dia 3 de outubro estamos trabalhando bastante internamente - definindo nomes, nos reunindo, levantando informações, estruturando os próximos passos. E todo esse nosso planejamento prévio tem nos ajudado muito neste momento. O esporte não pode esperar", destacou o presidente do COB.

Nova diretoria do COB toma posse nesta quarta-feira (15) Imagem: Divulgação

Um dos primeiros passos do presidente foi a indicação do campeão olímpico Emanuel para ser o novo diretor geral da entidade. Se aprovado pelo Conselho de Administração, o ex-jogador de vôlei de praia vai substituir Rogério Sampaio, que deixará o cargo em breve. Laporta também comentou sobre as conversas com as diretorias.

"Tem sido tudo bem profissional. O COB possui uma estrutura e profissionais de alto nível e todos, os que saem e os que permanecem, merecem nosso respeito. Mudanças são naturais e acreditamos muito no time que estamos montando para os próximos quatro anos. Todas as nossas ações são sempre pensando no melhor para o movimento olímpico brasileiro", disse Laporta, que destacou a troca com as confederações brasileiras.

"Todo trabalho que vem sendo executado desde antes da eleição é no sentido de união, de juntarmos forças em prol do esporte olímpico brasileiro. Temos a premissa de construir juntos e a maior parte disso é estar disponível para ouvir com atenção as necessidades de todos. Ouvir, entender e, juntos, buscar soluções. Foi assim que montamos nosso plano de gestão. Nesses últimos dias isso segue vivo, porém, nosso foco tem sido mais interno, mais focado nos processos administrativos do COB", concluiu.

Em dezembro, o UOL pediu ao COB informações sobre como estava sendo feita a transição. À época, a então gestão da entidade enviou uma nota, em 16/12, em que indicava que a mudança de diretoria estava sendo feita "de forma tranquila e harmônica". Houve a alegação que La Porta e seus pares foram convidados para reuniões e que a nova diretoria poderia tomar posse "com toda a tranquilidade".

"A atual gestão do Comitê Olímpico do Brasil (COB) trabalha para que a transição de mandato da presidência da entidade seja feita de forma tranquila, harmônica e transparente. Desde a eleição, Marco La Porta realizou reuniões com o atual Presidente Wanderley e integrantes da diretoria do COB, que repassaram o panorama de suas áreas e as informações solicitadas. O mesmo processo foi feito com os nomes já anunciados pela próxima gestão.

A chapa vencedora foi convidada e esteve presente na última Assembleia Geral do COB, no dia 10 de dezembro, e teve acesso ao detalhamento do orçamento da entidade. Também estiveram presentes no Prêmio Brasil Olímpico, no dia 11. A partir do dia 6 de janeiro, após o fim do recesso do COB, com a equipe completa do presidente eleito, haverá cerca de 10 dias de integração total com a atual gestão. La Porta poderá tomar posse no próximo dia 15 de janeiro com toda tranquilidade".