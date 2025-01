Duelo entre Palmeiras e Novorizontino pelo Paulistão é transferido para a Arena Barueri

Nesta terça-feira, a Federação Paulista de Futebol informou que o duelo entre Palmeiras e Novorizontino, válido pela quarta rodada do Paulistão, foi transferido do Allianz Parque para a Arena Barueri. O jogo acontece no dia 25 de janeiro, às 20h30 (de Brasília).

Um dia depois da partida, o Allianz Parque receberá o show do grupo Twenty One Pilots. Por esse motivo, o estádio não estará disponível para o confronto entre as equipes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

O Palmeiras estreia na temporada nesta quarta-feira, contra a Portuguesa, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.