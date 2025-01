Sob novos conceitos, Santos entra em semana decisiva de estreia no Paulista

A estreia do Santos na temporada de 2025 está cada vez mais próxima. Nesta semana, o clube larga no Campeonato Paulista. O primeiro desafio será diante do Mirassol, na Vila Belmiro. O embate está marcado para quinta-feira, às 21h30 (de Brasília).

Os torcedores aguardam este jogo com ansiedade, já que marcará o início de uma nova era, a de Pedro Caixinha. O técnico foi anunciado no final de dezembro e começou a trabalhar no dia 3 de janeiro.

Desde então, o português vem tentando implementar as suas ideias no time. O comandante deixou claro que quer uma equipe muito competitiva e bem intensa dentro das quatro linhas.

Os reforços também animam os fãs. Nesta semana, o atacante Tiquinho Soares deve começar a trabalhar com o restante do elenco, assim como o meia Álvaro Barreal.

Outras contratações, os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral direito Leo Godoy e o meia Thaciano já treinam com o grupo e podem pintar como novidades na estreia do Paulista.

Os jogadores do Santos têm mais três sessões de treinos antes de enfrentar o Mirassol.

Com base no jogo-treino contra o Athletic, realizado na última quinta-feira, uma escalação titular pode ser: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Basso e Gonzalo Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Hyan; Soteldo, Wendel Silva e Guilherme.

Veja a programação do Santos:

Segunda-feira (13)



Treino às 8h30

Terça-feira (14)



Treino às 8h30

Quarta-feira (15)



Treino às 8h30

Quinta-feira (16)



Santos x Mirassol - 1ª rodada do Paulistão

Sexta-feira (17)



Treino às 17h