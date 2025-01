Gabriel Jesus sofre lesão, e Arsenal é eliminado da FA Cup pelo United

O Manchester United superou o Arsenal na disputa de pênaltis por 5 a 3, neste domingo (12), no Emirates Stadium, e avançou para a próxima fase da FA Cup, a popular Copa da Inglaterra.

A decisão nas penalidades aconteceu após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. A partida foi válida pela terceira fase da competição.

Bruno Fernandes, para o United, e o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, para os Gunners, fizeram os gols durante o tempo normal.

Nas penalidades, Kai Havertz bateu fraco a segunda cobrança do Arsenal, facilitando a defesa do goleiro Bayidir, e o United fechou a disputa em 5 a 3.

Arsenal e Manchester United são os maiores vencedores da FA Cup, com 14 títulos para o primeiro e 13 títulos para o segundo. Agora, são os Red Devils que avançam para a próxima fase e ainda sonham em empatar essa contagem nesta temporada.

Os confrontos da próxima fase da Copa da Inglaterra serão definidos por sorteio.

Como foi o jogo

Durante o primeiro tempo, o Arsenal ficou mais com a posse de bola, mas sem criar chances claras de gol. O time londrino chegou a abrir o placar aos 18 minutos com Gabriel Martinelli, mas o gol foi anulado por impedimento no início da jogada. Vale lembrar que não há o VAR nesta fase da Copa da Inglaterra.

Com o ataque pobre de ambas as equipes, Arsenal e Manchester foram para o intervalo com o 0 a 0 no placar, e o momento de maior destaque no 1º tempo ficou para uma lesão. Gabriel Jesus se machucou em disputa de bola com Bruno Fernandes e precisou ser substituído. Aparentemente, o brasileiro travou o pé no chão durante a corrida. Ele foi retirado do gramado de maca, chorando muito de dor e cobrindo o rosto com a camiseta.

Gabriel Jesus cobre o rosto e deixa o gramado chorando Imagem: Glyn Kirk/AFP

Na volta do intervalo, o Manchester United abriu o placar aos 6 minutos, com um golaço de Bruno Fernandes. Mas a festa do time de Rúben Amorim não durou muito. Aos 15 minutos, Diogo Dalot foi expulso pelo segundo cartão amarelo, e o Arsenal começou a pressionar o time de Manchester. Os Gunners chegaram ao gol de empate com um voleio de Gabriel Magalhães.

O Arsenal desperdiçou a chance de virar o placar aos 27 minutos do 2º tempo. Havertz sofreu pênalti, Odegaard bateu forte no canto esquerdo, mas o goleiro Bayindir acertou o lado e defendeu a cobrança.

Bayindir defende pênalti de Odegaard durante o 2º tempo da partida Imagem: Ian Kington/AFP

Com o 1 a 1 persistindo no placar durante o tempo normal, as equipes foram para a prorrogação. Foram mais 30 minutos com o Arsenal pressionando, desperdiçando chances, enquanto o United tentava sair em contra-ataque. E como ninguém conseguiu balançar as redes, a classificação foi decidida nos pênaltis. Nas penalidades, o goleiro Bayidir brilhou novamente e defendeu cobrança de Kai Havertz. O United acertou todas as suas cobranças e garantiu a classificação com um 5 a 3 na disputa de pênaltis.

Gols e destaques

Parou, parou, parou... Martinelli abriu o placar no Emirates para o Arsenal, mas o gol foi anulado por impedimento durante a tabela entre Gabriel Jesus e Odegaard na jogada que originou o gol.

Substituição no Arsenal. Gabriel Jesus deixou o campo de maca chorando e com dores após sofrer lesão em disputa de bola com Bruno Fernandes aos 38 minutos do 1º tempo. Aparentemente, o brasileiro travou o pé no chão e torceu o joelho enquanto corria atrás do português.

0 x 1: Aos 6 minutos do 2º tempo, Bruno Fernandes abriu o placar para o Manchester United. Gabriel Magalhães falhou na zaga do Arsenal, Garnacho avançou pela direita e passou para o português na entrada da área, que chegou chutando de primeira no canto esquerdo de Raya.

Pegou mal! O goleiro Bayindir, do Manchester United, tentou um lançamento longo, mas mandou direto para a linha lateral.

Foi para o chuveiro mais cedo. Diogo Dalot chegou atrasado e acertou Mikel Merino em cheio. O defensor do United, que já tinha cartão amarelo, foi expulso aos 15 minutos do 2º tempo.

1 x 1: Gabriel Magalhães, que havia falhado no gol do United, se redimiu fazendo o gol de empate do Arsenal aos 18 minutos do 2º tempo. O brasileiro acertou um belo voleio após a zaga tentar afastar uma bola na grande área.

Bayindir salva o United! Aos 24 minutos do 2º tempo, Havertz sofreu pênalti de Maguire. O norueguês Odegaard foi para a cobrança e bateu forte no canto esquerdo. O goleiro turco acertou o lado e defendeu a cobrança, mantendo o 1 a 1 no placar durante o tempo normal.

Bela defesa. No início do 2º tempo da prorrogação, foi a vez de Raya fechar o gol do Arsenal. Diallo tocou na entrada da área para Zirkzee, que finalizou rasteiro para uma grande defesa do goleiro espanhol.

Ficha técnica

Arsenal 1 (3) x (5) 1 Manchester United

Campeonato: Copa da Inglaterra (3ª fase)

Data: 12/01/2025

Local: Emirates Stadium, Londres (Inglaterra)

Hora: 12h (horário de Brasília)

Árbitro: Andrew Madley

Cartões amarelos: Lisandro Martínez, Bruno Fernandes, Dalot, Ugarte, Maguire (MAN); Gabriel Magalhães e Havertz (ARS)

Cartões vermelhos: Dalot (MAN)

Gols: Bruno Fernandes (MAN), 6' do 2º tempo (0-1); Gabriel Magalhães (ARS), 18' do 2º tempo (1-1)

Arsenal: Raya; Timber (Partey), Saliba, Gabriel Magalhães, Lewis-Skelly (Trossard); Jorginho (Tierney), Odegaard, Merino (Declan Rice); Martinelli, Havertz, Gabriel Jesus (Sterling). Técnico: Mikel Arteta.



Manchester United: Bayindir; Lisandro Martínez, De Ligt, Maguire (Yoro); Mazraoui, Ugarte (Malacia), Mainoo (Collyer), Bruno Fernandes, Dalot; Garnacho (Diallo), Hojlund (Zirkzee). Técnico: Rúben Amorim.