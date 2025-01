Já classificado, Athletico-PR perde para o Audax na Copa São Paulo

O Athletico-PR perdeu para o Audax por 2 a 0, pela terceira rodada da fase de grupos da Copinha, nesta quinta-feira, no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti. Os gols do triunfo foram marcados por Marcos e Pedro Reis.

Com o resultado, o Athletico-PR se classificou ao mata-mata da Copinha na segunda posição, com seis pontos. Já o Audax aparece na primeira colocação, com nove.

As equipes aguardam os resultados dos jogos do Grupo 18, que serão realizados nesta sexta-feira, para conhecer seus adversários na próxima fase.

O time da casa abriu o placar aos 37 minutos da primeira etapa. Marcos invadiu a área e chutou para grande defesa do goleiro. A bola sairia pela linha de fundo, mas Matheo salvou de bicicleta. Marcos aproveitou e cabeceou para o fundo das redes.

Já aos 43 do segundo tempo, Pedro Reis roubou a bola do zagueiro do Athletico-PR, saiu em disparada no campo de ataque e bateu na saída do goleiro, dando números finais à partida.