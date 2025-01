Em evento, Grêmio anuncia abertura da temporada 2025

Na manhã de hoje, o Grêmio realizou o evento de abertura da temporada de 2025 no Hotel Deville, em Porto Alegre. Diretores, sócios, comissão técnica, atletas e imprensa compareceram ao marco de início do ano do tricolor gaúcho.

A cerimônia teve discursos do vice-presidente de futebol Alexandre Rossato, do novo treinador Gustavo Quinteros e do presidente Alberto Guerra.

"Saúdo a todos os presentes. Este talvez seja o ano de maior transformação dentro da nossa gestão. Temos que sonhar alto e grande para colher aquilo que almejamos nessa jornada. Sabemos da nossa capacidade. Mas só isso não basta, temos que sonhar juntos, mas com responsabilidade. Trabalhar forte, lutar pelos nossos objetivos. Dessa forma, tenho certeza de que vamos colher bons frutos ao longo dessa trajetória, não só individuais, mas coletivos aqui no Grêmio", disse o presidente.

Após a realização dos discursos, a comissão técnica e o elenco deixaram o auditório do hotel rumo ao CT Luiz Carvalho para continuar os treinos e as atividades da pré-temporada.

O Grêmio estreia na temporada 2025 visitando o Brasil de Pelotas no dia 22 de janeiro, em partida válida pelo Campeonato Gaúcho.