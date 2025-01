Botafogo anuncia Vbet como nova patrocinadora máster

O Botafogo anunciou nesta segunda-feira a Vbet, empresa de apostas esportivas, como nova patrocinadora máster do clube nos próximos três anos. A confirmação oficial ocorreu durante um evento e através das redes sociais do Fogão.

"A parceria com a Vbet é um momento importante para o Botafogo e para nossa torcida. O campeão do Brasil e da América está unindo forças com uma empresa global que acredita no trabalho do Clube e no seu legado. A Vbet chega para somar forças e traz o impulso necessário para que o Botafogo continue sua jornada no topo do futebol brasileiro e mundial", comentou Thairo Arruda, CEO do Botafogo.

A logo da Vbet ocupará a parte central da frente dos uniformes dos times masculino e feminino.

A empresa também é patrocinadora de outros clubes ao redor do mundo, como Monaco e Nice (França), Arsenal (Inglaterra) e Dynamo Kyiv (Ucrânia). Além das equipes, as seleções nacionais da Argentina, Ucrânia e Malta também são patrocinadas pela Vbet.