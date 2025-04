Chapecoense perde para o CRB fora de casa e estreia com derrota na Série B

A Chapecoense estreou na Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado, diante do CRB. No Estádio Rei Pelé, David marcou o único gol da partida e garantiu a vitória do time da casa por 1 a 0.

Com o resultado, a Chapecoense começa na competição na 19ª posição. Por outro lado, o CRB soma seus três primeiros pontos e assume, por enquanto, a 4ª colocação.

A Chapecoense volta a campo no próximo sábado, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Coritiba, na Arena Condá. O CRB visita o Athletic Club no dia 13 de abril, domingo, às 16 horas. As duas partidas são válidas pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Final de partida no Estádio Rei Pelé. CRB 1×0 Chapecoense. ?? A Chapecoense volta a campo no próximo sábado (12), na Arena Condá, quando recebe o Coritiba pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. ? Francisco Cedrim/CRB#VamosChape pic.twitter.com/eRLY2wHQFy ? Chapecoense (@ChapecoenseReal) April 5, 2025

O CRB abriu o placar logo aos nove minutos de jogo. Kallyel recebeu na ponta direita e cruzou para David, que desviou de cabeça e marcou o gol da vitória do time da casa.

A Chapecoense tentou pressionar no restante da partida, principalmente no segundo tempo, mas não conseguiu balançar as redes.