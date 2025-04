CBF marcará falta e dará cartão amarelo a jogador que subir na bola como provocação

Disposta a inibir qualquer tipo de provocação dentro de campo durante as partidas, a CBF enviou um ofício neste sábado aos clubes divulgando uma nova medida que deve ser seguida à risca pelos árbitros. De acordo com o documento, o jogador que subir em cima da bola nas partidas do Campeonato Brasileiro vai ser punido com cartão amarelo.

Na partida que decidiu o Campeonato Paulista há pouco mais de uma semana, na Neo Química Arena, o atacante holandês Memphis Depay usou desse artifício durante o confronto entre Corinthians e Palmeiras. Após bater o adversário no Allianz Parque por 1 a 0 na ida, o time alvinegro segurou o empate 0 a 0 no duelo de volta e ficou com o título estadual.

"Servimo-nos do presente para tratar de um tema em evidência no futebol brasileiro e sul-americano que, em tese, gera impactos negativos ao nosso esporte... Trata-se de um jogador subir na bola com os dois pés, com o intuito de provocação à equipe adversária. Fato este que, além do risco de lesão para o próprio jogador, gera transtornos generalizados nas partidas", diz parte do trecho do documento.

O documento dá ciência de que o atleta que insistir neste tipo de conduta correrá o risco de ser advertido diante da nova orientação. "Diante desse fato, a Comissão de Arbitragem da CBF comunica que tal conduta é passível de punição por desrespeito ao jogo, conforme indica o Livro de Regras."

O ato de subir na bola, que agora será enquadrado como atitude antidesportiva, não é novidade no futebol brasileiro. Em partida contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro de 2023, o atacante Soteldo, então no Santos, subiu na bola em jogo realizado na Vila Belmiro. O ato gerou revolta dos atletas vascaínos e o juiz teve trabalho para controlar a partida no final.