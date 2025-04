Com gol nos acréscimos, Coritiba bate Vila Nova em casa na estreia pela Série B

Neste sábado, em confronto válido pela primeira rodada da Série B, o Coritiba recebeu o Vila Nova no Couto Pereira e venceu por 1 a 0. Josué foi quem balançou as redes para a equipe da casa.

Com o triunfo, o Coritiba chegou a três pontos, na quarta colocação da tabela. Do outro lado, com a derrota, o Vila Nova permaneceu com nenhuma unidade, na 20ª e última posição.

O Goiás volta aos gramados no próximo sábado, às 16h (de Brasília), quando visita a Chapecoense, na Arena Condá. No mesmo dia, mas às 18h, o Vila Nova recebe o Paysandu, no OBA. Ambos os duelos serão válidos pela segunda rodada da Série B.

O placar quase foi inaugurado pelo Coritiba logo aos seis minutos do primeiro tempo. Em escanteio cobrado por José pela direita, Alex Silva se antecipou ao marcador na primeira trave e desviou, mas a bola passou raspando a trave adversária.

Aos 33 minutos da etapa inicial, o Coxa novamente chegou com perigo. Ao dominar pela esquerda, Lucas Ronier cruzou e encontrou Gustavo Coutinho, que limpou o adversário e arrematou forte, mas o goleiro Halls espalmou e salvou o Vila Nova.

O Coritiba marcou o tento da vitória aos 50 minutos do segundo tempo. Após chute de Geovane e desvio com a mão de Tiago Pagnussat, o árbitro assinalou penalidade máxima. Josué assumiu a responsabilidade, cobrou e converteu.