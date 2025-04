Corinthians terá Coronado titular e Vasco deixa Coutinho e Vegetti no banco; veja escalações

O Corinthians está escalado para enfrentar o Vasco, neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Ramón Díaz optou por escalar Igor Coronado entre os titulares.

O meia assume a vaga de Romero. que fica como opção no banco. André Ramalho e Breno Bidon são outras novidades.

Os paulistas, portanto, terão: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, André Ramalho e Fabrizio Bidu; Bidon, Raniele e Coronado; Memphis e Yuri Alberto.

Os desfalques são o goleiro Hugo Souza (lesão grau dois no reto femoral da coxa direita), o zagueiro Gustavo Henrique (incômodo na coxa direita, o lateral esquerdo Angileri (lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda), o volante Ryan (tendinite no adutor do quadril esquerdo) e o meia Rodrigo Garro (tratamento da tendinopatia patelar do joelho direito).

O Corinthians está escalado para o confronto! A partida terá transmissão do Amazon Prime.

Do outro lado, o técnico Fábio Carille montou o Vasco com uma escalação alternativa, com Coutinho e Vegetti no banco.

Os titulares são: Léo Jardim; Puma, João Victor, Lucas Freitas e Piton; Jair, Matheus Carvalho, Tchê Tchê e Payet; Loide Augusto e Rayan.

David (recuperação de lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Estrella (em transição para o campo depois de cirurgia) são as únicas baixas dos cariocas.

A bola rola no gramado da Neo Química Arena, em São Paulo (SP), a partir das 18h30 (de Brasília).