Corinthians pode ter reforço de jovens do sub-20 para a pré-temporada; entenda a situação

O Corinthians pode contar com o reforço de jovens da equipe sub-20 para os treinos de pré-temporada. Além do zagueiro Renato e do meia-atacante Kayke, nomes confirmados para a reapresentação do grupo, outros jogadores podem se juntar às atividades comandadas pelo técnico Ramón Díaz.

"Eles (profissional) se apresentam no dia 6 de janeiro (segunda-feira) e podemos ter mais surpresas de garotos sendo tirados da base. Queria muito que todos ficassem aqui, mas não posso deixar de atender um pedido do nosso profissional. Jamais", comentou Claudinei Alves, diretor das categorias de base, na última quinta-feira.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a comissão técnica do profissional pode aproveitar garotos que não foram convocados para a Copinha, como Mano Menezes fez na pré-temporada de 2024. Na época, jovens que não participaram da Copa São Paulo chegaram a completar o banco de reservas nas primeiras rodadas do Estadual.

Neste ano, alguns nomes de relevância da equipe sub-20 ficaram de fora da lista para a Copa SP, como William (zagueir0), Thomas Agustin (volante), Yago (volante), Guilherme Henrique (atacante) e Beto (atacante). Já do sub-17, as ausências mais notadas foram as de Lucas Souza (lateral direito), Lorenzo (zagueiro), Bruno Xavier (volante) e Molina (meia).

Além dos jogadores que não participarão da Copinha, o departamento profissional pode solicitar que até mesmo atletas relacionados integrem os treinos preparatórios para a temporada. Nomes como dos atacantes Luiz Fernando e Gui Negão, que foram chamados pelo técnico Ramón Díaz para jogos da reta final do último Brasileirão, surgem como favoritos.

O Corinthians ainda não oficializou nenhuma contratação para 2025 e perdeu alguns jogadores em relação à última temporada, como Fagner, Matheus Araújo, Caetano e Ruan Oliveira. Pedro Henrique deve ser o próximo a fazer suas malas, rumo ao Ceará.

Além dos atletas que deixaram o clube, o Corinthians não contará com o goleiro Felipe Longo e o volante Breno Bidon na preparação para o Campeonato Paulista, ambos convocados pela Seleção Brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano, na Venezuela.

O Corinthians faz sua estreia no Campeonato Paulista no dia 16 de janeiro (quinta-feira), contra o Red Bull Bragantino, fora de casa. Já os garotos do sub-20 iniciam sua jornada na Copinha neste sábado, contra o Gazin Porto Velho-RO, às 21h30 (de Brasília).