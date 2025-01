Hansi Flick adota cautela e confia na diretoria do Barça para resolver imbróglio com Dani Olmo

O técnico Hansi Flick concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira e preferiu adotar cautela sobre a situação do meia Dani Olmo, excluído por La Liga da competição por conta de problemas de fair-play financeiro do Barcelona. O treinador disse confiar na diretoria do clube para resolver o imbróglio.

"Não quero falar sobre esse assunto, não é meu trabalho, meu trabalho é reajustar a equipe com os jogadores disponíveis. Nós estamos falando com o presidente. Confio no clube, confio nas pessoas que estiveram envolvidas", disse Flick.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FC Barcelona (@fcbarcelona)

Além de Dani Olmo, o jovem Pau Victor também foi afetado pelo problema do fair-play financeiro e foi retirado da lista de inscritos em La Liga. Entretanto, Hansi Flick se demonstrou otimista para uma resolução da questão.

"Não creio que isso afetará o futuro. É a única coisa que posso dizer. A situação é fácil. Estão otimistas, ambos querem jogar no clube, são dois bons jogadores. Eu também estou otimista. Veremos quais decisões serão tomadas, depois pensarei", falou o treinador.

Dani Olmo foi a principal contratação da temporada pelo Barcelona, que pagou cerca de 55 milhões de euros (R$ 350,8 milhões na cotação atual).