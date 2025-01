Cruzeiro anuncia contratações de Fagner e Eduardo

O Cruzeiro anunciou nesta sexta-feira as contratações de Fagner, ex-Corinthians, e Eduardo, ex-Botafogo. O lateral assinou contrato por empréstimo válido até o fim de 2025, já o meio-campista firmou em definitivo com o Cabuloso pelo mesmo período.

? SEJA BEM-VINDO, FAGNER! O lateral assinou um vínculo de empréstimo com o Cabuloso até o fim deste ano! Deixe sua mensagem de boas-vindas para o Fagner, Nação Azul! ? pic.twitter.com/4n58HkJa63 ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) January 3, 2025

Fagner deixa o Corinthians após quase 11 anos. O lateral de 35 anos foi revelado pelo Timão e depois rumou à Europa, onde atuou por PSV, da Holanda, e pelo Wolfsburg, da Alemanha.

Depois, retornou ao Brasil em 2009 para defender o Vasco, onde ficou até o fim de 2013. Por fim, desde 2014, Fagner defendia as cores do Corinthians, clube pelo qual mais se destacou no futebol brasileiro.

Após a saída de Cássio no primeiro semestre de 2024, Fagner se tornou o jogador mais longevo no elenco do Corinthians junto com o paraguaio Ángel Romero. Os dois dividiam o posto de principais líderes da equipe.

Ao todo, Fagner disputou 578 jogos pelo Timão e conquistou cinco títulos pelo clube do Parque São Jorge: dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017) e três Campeonatos Paulistas (2017, 2018 e 2019). As boas atuações no Corinthians renderam ao lateral uma convocação para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

? SEJA BEM-VINDO, EDUARDO! O meia assinou com o Cabuloso até o fim de 2025! Deixe sua mensagem de boas-vindas para o Eduardo, Nação Azul! ? pic.twitter.com/jjvBn0I1r3 ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) January 3, 2025

O projeto do Cruzeiro consiste em se reforçar com jogadores experientes, capazes de entregarem resultados no curto prazo. Não à toa, boa parte das contratações tem um perfil parecido: nomes consagrados ou atletas com rodagem.

Eduardo defendeu o Botafogo por duas temporadas e meia, participando da reconstrução do clube, liderada pelo dono da SAF, John Textor. Pelo Glorioso o meio-campista foi campeão da Libertadores e do Brasileirão.

Aos 35 anos, Eduardo, inicialmente, figura como um reforço para compor o elenco do Cruzeiro, uma vez que não vinha sendo titular no Botafogo. Entretanto, o técnico Fernando Diniz se notabiliza por recuperar atletas que não vinham recebendo muito espaço em seus antigos clubes. No São Paulo, Brenner e Luciano foram dois exemplos dessa postura do treinador.

Para 2025, além de Eduardo e Fagner, o Cruzeiro já anunciou as contratações de Gabigol, ex-Flamengo, Dudu, ex-Palmeiras, Yannick Bolasie, ex-Criciúma, Christian, ex-Athletico-PR, e Rodriguinho, ex-América-MG.