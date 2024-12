Queniano resiste a adversário e vence a São Silvestre; brasileiro é 4°

Do UOL, em São Paulo

O queniano Wilson Too confirmou a tese de ser um dos favoritos e venceu a 99ª edição da prova masculina da São Silvestre nesta terça-feira (31).

Wilson Too venceu a prova pela primeira vez na carreira. O queniano fechou os 15km do trajeto com tempo de 44min22s. Ele foi seguido por Joseph Panga (TAN) e Reuben Poghisho (KEN).

Johnatas Cruz foi o melhor brasileiro na prova. Ele terminou o trajeto na quarta colocação.

A prova começou com uma arrancada impressionante. Wilson Mutua, também do Quênia, largou com muita velocidade e assumiu a ponta, colocando vantagem significativa sobre o rival.

O ritmo forte durou pouco. Mutua perdeu o fôlego e viu Wilson Too ultrapassá-lo ainda dentro dos primeiros quilômetros de prova.

Too abriu vantagem e foi controlando a prova. Ele viu o tanzaniano Joseph Panga encostar na entrada da subida da Brigadeiro Luís Antônio, mas conseguiu recuperar o bom ritmo e se manteve à frente.

A prova masculina teve largada às 8h05 (de Brasília), junto com o pelotão geral. As mulheres largaram mais cedo, às 7h40.