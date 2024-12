David Luiz não vale a pena para o Corinthians, diz Casão: 'Pouco retorno'

A contratação de David Luiz não seria um bom negócio para o Corinthians, avaliou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte desta terça (31).

Após deixar o Flamengo, o zagueiro de 37 anos interessa ao Timão e também conversa com o Fortaleza.

O David Luiz sempre foi um cara dedicado em todo lugar, honesto pra jogar. Nunca foi um cara sacana, não dá pra falar nada de mal do David Luiz. Muito pelo contrário, são só elogios.

Só que ele foi dispensado do Flamengo. Por que ele foi dispensado do Flamengo? Porque o custo era alto e o retorno era pouco. Então, eu acho que não vale a pena.

Casagrande

Casão destacou que David Luiz se aproxima de um dos momentos mais difíceis para um jogador de futebol: a hora de deixar os gramados.

Quando você chega no fim e quer prolongar, as coisas começam a ficar piores. No futebol, você tem mais contusão, você falha mais, você já não tem o mesmo ritmo, a intensidade é diferente daquilo que exige num jogo.

É difícil você desligar de uma vida intensa de sucesso, de grandes jogos, de grandes títulos, de muita visibilidade. É difícil pro cara, isso aí em qualquer profissão, mas jogador de futebol, que é superconhecido, é difícil o cara largar, ele tem medo. O que será amanhã?

Casagrande

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra