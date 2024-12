Zagueiro volta ao Flamengo após 28 minutos no Botafogo e disputará Carioca

O zagueiro Pablo voltou ao Flamengo após o fim do empréstimo ao Botafogo e fará parte do grupo que disputará o Campeonato Carioca. O futuro ainda é indefinido.

O que aconteceu

Pablo vai disputar o Estadual e está fora da pré-temporada do Fla nos Estados Unidos. A diretoria ainda iria analisar o caso dele, mas o plano inicial já era aproveitá-lo no Carioca.

O jogador esteve emprestado ao Botafogo em 2024, mas atuou cerca de 28 minutos apenas. Ele sofreu com lesões na passagem pelo Glorioso e não conseguiu sequência. Pablo entrou na vaga de Bastos no decorrer da goleada por 5 a 1 sobre o Juventude, pelo Brasileiro, em abril, voltou a sentir lesão muscular e nem sequer conseguiu terminar a partida.

O Pablo é um jogador do qual gosto muito, procuramos dar tempo de jogo já que ele vinha de lesão, vinha treinando conosco e apresentando um bom estado. (...) Fiquei chateado por ele, ele vinha trabalhando para fazer parte das opções regulares.

Artur Jorge em abril

Neste cenário, ele teve mais minutos em campo pelo Fla que pelo Botafogo. Em janeiro, Pablo foi titular contra a Portuguesa-RJ, pelo Carioca, e foi substituído aos 28 minutos do segundo tempo.

Pablo se apresentou na última sexta-feira ao lado dos companheiros que vão jogar o Estadual. Outros nomes mais conhecidos desse grupo são Lorran, Carlinhos e Cleiton. Ele publicou vídeos treinando após o fim da temporada. "Férias também é trabalho", colocou como legenda de uma postagem em que aparece realizando exercícios em uma academia.

O futuro do defensor ainda é incerto. Isso porque ele não fará parte do grupo que ficará com Filipe Luís durante a pré-temporada e tem contrato apenas até o final de 2025. Por isso, ainda pode amarrar uma saída.

O Flamengo tem no elenco outras três opções para a zaga. Léo Pereira, Léo Ortiz e Fabrício Bruno seguem no clube. David Luiz já se despediu.

O elenco principal se apresenta apenas em 8 de janeiro no Ninho. O grupo se encontra e viaja dois dias depois para os Estados Unidos, onde faz pré-temporada.

Esse grupo do Carioca vai fazer um tour pelo Nordeste. As datas exatas das primeiras rodadas ainda não foram confirmadas. O Flamengo estreia no Carioca no fim de semana do dia 12 de janeiro, contra o Boavista, no Batistão, em Sergipe. Depois, dia 16, enfrenta o Madureira no Amigão, na Paraíba. Em seguida, dia 19, encara o Nova Iguaçu na Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte. Por fim, faz duelo com o Bangu no dia 22 no Castelão, no Maranhão.