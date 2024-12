PVC: Cruzeiro espera fim das férias de Gabigol para fechar negócio

O dia 2 de janeiro de 2025 será fundamental para o desfecho da negociação entre Gabigol e Cruzeiro, afirmou PVC, no De Primeira, nesta sexta (27).

De acordo com o colunista, este é o dia em que o clube mineiro espera definir a contratação do atacante, que ainda não sinalizou positivamente para a diretoria do Cruzeiro.

O Cruzeiro espera o Gabigol no dia 2 de janeiro, entende que tem que ter um sinal essa semana, mas toda vez que alguém do Cruzeiro conversa com os representantes do Gabigol, eles dizem que está tudo certo, que ele está de férias, mas que vai se apresentar e ser jogador do Cruzeiro. E a última frase do Gabigol como jogador do Flamengo foi: 'Eu tenho palavra diferente dos dirigentes do Flamengo'. Então, imagina-se que ele mantenha a palavra e vá para o Cruzeiro.

PVC

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.