Atacante é expulso após provocar e fazer dancinha de perdedor a rival; veja

O atacante Kwadwo Baah, do Watford, foi expulso após provocar a torcida do Portsmouth e fazer uma dancinha de perdedor a um jogador adversário na última quinta-feira (26).

O que aconteceu

A cena aconteceu logo após o apito final no estádio Vicarage Road. O Watford venceu o jogo pela 23ª rodada da segunda divisão inglesa por 2 a 1, de virada, com o gol da vitória saindo nos acréscimos.

Baah começou provocando a torcida. O atacante alemão se virou para o setor visitante e gesticulou em direção aos torcedores do Portsmouth.

O jogador, então, provocou um rival. Devlin, do Portsmouth, se aproximou para tirar satisfações com Baah, que se virou para ele e fez uma dancinha famosa no jogo Fortnite. Ela consiste em fazer um "L" com os dedos na altura da testa e saltar. A letra faz referência ao termo "looser", que significa "perdedor" em inglês.

Baah foi expulso pelo árbitro após o apito final. Ele havia recebido o cartão amarelo ainda no primeiro tempo, mas também levou o vermelho direto pelas provocações.