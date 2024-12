PVC: Guardiola nunca perdeu tanto em sequência como jogador ou treinador

A atual série de uma vitória em 13 jogos de Pep Guardiola no Manchester City é a pior de toda a carreira do treinador, incluindo os tempos de meio-campista, disse PVC no De Primeira, nesta quinta (26).

Além da vitória, os comandados de Guardiola somam nove derrotas e três empates no período - o último deles diante do Everton, com direito a pênalti perdido por Haaland.

Para o Guardiola é um choque. Ele nunca perdeu tanto em sequência nem no período de jogador - com o Cruyff [no Barcelona], teve uma vitória em 11 jogos e o Guardiola jogava -, e nem no período de técnico. Então, para ele é uma novidade. 'Como eu saio desse labirinto?'.

PVC

O Manchester City de Guardiola tem apenas uma vitória em 13 jogos após o empate contra o Everton Imagem: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images/Arte UOL

PVC: São Paulo dividirá salário de R$ 2 mi de Oscar com patrocinadora

Os custos mensais com Oscar, incluindo salário e luvas, serão divididos pelo São Paulo com a Superbet, patrocinadora máster do clube, informou PVC.

O Oscar vai receber R$ 2 milhões por mês e mais R$ 2 milhões de euros [aproximadamente R$12,9 mi] de luvas - o que dá cerca de R$3,1 milhões [por mês] no primeiro ano. [...] A Superbet vai pagar metade desse dinheiro. O São Paulo negocia com outros parceiros para abater mais um valor da sua conta.

PVC

Prancheta do PVC: Oscar deve fazer dupla de meias com Lucas no São Paulo

Oscar deve se encaixar no São Paulo de Zubeldía como um meia esquerda, fazendo dupla com Lucas Moura, analisou PVC.

Passa o Igor Vinícius [na direita], o Oscar vem na meia esquerda. Então, ficam Lucas e Oscar fazendo uma dobrada, uma dupla de meias, com Calleri na frente e com Ferreirinha passando por aqui [esquerda]. Claro que estamos falando de Igor Vinícius e Ferreirinha sem levar em conta quem vai chegar ainda.

PVC

