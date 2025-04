Transmissão ao vivo de Unión Española x Fluminense: veja onde assistir

Unión Española e Fluminense se enfrentam hoje, às 19h (de Brasília), no Bicentenário Municipal de La Florida, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Fluminense tenta manter os 100% de aproveitamento na competição. O Tricolor vem de uma goleada por 5 a 0 diante do San José.

Do outro lado, o Unión Española ainda busca a primeira vitória. A equipe vem de uma derrota, jogando em casa, por 2 a 0, diante do Once Caldas.

Unión Española x Fluminense -- Copa Sul-Americana 2025