Nadal troca raquete de tênis pelo golfe e sonha em disputar torneio contra Federer e Djokovic

Um dos maiores jogadores de tênis de todos os tempos, Rafael Nadal agora concentra as suas atenções de atleta aposentado em outra modalidade: o golfe. Com 22 títulos de Grand Slam no currículo, o espanhol diz ter outros sonhos. E um deles seria poder desafiar gigantes da raquete, mas desta fez, como golfista.

Em entrevista ao jornal The Thelegraph, o espanhol manifestou o desejo de encarar nomes como o sérvio Novak Djokovic, o suíço Roger Federer ou o inglês Andy Murray.

Sem encostar em uma raquete desde que se aposentou, há quase seis meses, Rafael Nadal demonstrou estar confiante quanto ao seu rendimento agora como novato no golfe.

"Sim, pode acontecer, mas eles precisam treinar, pois eu tenho uma certa vantagem nisso. Na quadra de tênis, não havia tanta diferença entre nós, mas nisso eu sou muito melhor que eles", afirmou em tom bem humorado.

Além do alto nível no tênis, os quatro têm em comum também o gosto pelo golfe. De acordo com o espanhol, uma "competição" nesta outra modalidade entre os quatro renderia um bom dinheiro para os fãs que acompanharam a trajetória deste seleto grupo nas quadras.

No entanto, para transformar esse sonho em realidade, seria necessário que Djokovic se aposentasse para que a "turma" pudesse se reunir em um hipotético torneio amador.

Afastado do circuito desde que se aposentou em novembro passado, na Copa Davis, Nadal vem curtindo a aposentadoria. "Agora é diferente. Naquela época, eu ainda não tinha tomado minha decisão. Foi um momento emocionalmente difícil, tentando administrar tudo o que você sente, ao mesmo tempo em que tentava retribuir aos fãs todo o amor e apoio que eles lhe dão. Mas, ao mesmo tempo, você tem que encontrar uma maneira de se isolar emocionalmente, para não se deixar levar pelo momento. Eu queria ter absoluta certeza de que, quando me aposentei, foi a decisão certa", afirmou o tenista espanhol.

Na entrevista, ao ser questionado sobre o italiano Jannik Sinner e o caso de doping, ele saiu em defesa do número 1 do ranking. "Tenho certeza de que ele é uma pessoa inocente".

Nadal admite que assistiu apenas "algumas partidas" nesta temporada. Por fim, ao falar sobre o momento do tênis masculino, ele disse que a modalidade atravessa um momento de transição.

Sobre o futuro, nada relacionado ao tênis, pelo menos por enquanto, está definido em sua cabeça. Se Nadal se imagina envolvido na governança do esporte que o consagrou, ele diz que ainda é cedo demais para saber. "Não sei, me aposentei há apenas seis meses".