Neymar monta escalação do Santos com mudanças e publica nas redes sociais

Neymar compartilhou nesta terça-feira uma escalação do Santos nas redes sociais. O meia-atacante fez algumas mudanças no time titular, mas deletou a foto instantes depois.

O time do camisa 10 tinha: Gabriel Brazão; Luisão, Zé Ivaldo, Gil e Souza; Diego Pituca e Schmidt; Bontempo, Rollheiser e Guilherme; Tiquinho Soares.

Foto: Reprodução

As principais mudanças em relação ao time que o torcedor está acostumado a ver em campo hoje em dia são: o zagueiro Luisão como lateral direito na vaga de Leo Godoy, Souza (lesionado) na lateral esquerda no lugar de Escobar e Bontempo aberto pela direita.

Na arte divulgada por Neymar ainda é possível ver que ele tirou Thaciano para colocar João Schmidt. Na ponta esquerda, ele apagou o nome de Barreal, diagnosticado com uma lesão muscular na coxa esquerda, para escalar Guilherme.

Os nomes de Luisão e Gil também foram colocados em cima de outros jogadores.

Neymar está afastado dos gramados por tempo indeterminado. Ele se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda, assim como Yeferson Soteldo. O volante Zé Rafael está transição física no gramado após cirurgia na coluna.

O Santos volta a campo no domingo, quando recebe o Red Bull Bragantino, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília).

No momento, o Peixe está na 18ª colocação da Série A, com quatro pontos, um a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona do rebaixamento.