Não foi Davi Lucca: o que se sabe sobre Neymar 'escalando' o Santos

Uma publicação de Neymar com uma possível escalação do Santos - quase instantaneamente apagada pelo jogador - gerou reações nas redes sociais. Na Live do Clube, Lucas Musettie Gabriela Brino falaram sobre o tema - e sobre as sugestões do camisa 10 santista.

Os comentaristas destacaram que não há nenhum contexto que indique que Neymar esteja interferindo na escalação do time e apontaram as mudanças que ele sugeriu.

Gabriela Brino: Thaciano seria 'barrado'

O que a gente acha que aconteceu é que o Neymar recebeu esse campinho com o Thaciano, que é esse borrão branco. Ele foi sacado pelo Neymar, que encaixou o Schmidt no meio-campo. Mas é um time bem diferente. Tem o Brazão no gol, o Souza na lateral, Gil, Zé Ivaldo e Luizão, de lateral. [...] Pituca de primeiro volante, Schmidt, Rollheiser, Bontempo, Guilherme e Tiquinho.

Gabriela Brino

Musetti: Não foi o Davi Lucca que mexeu no celular do pai

Teoricamente, o Neymar recebeu 11 jogadores e sugeriu alterações. A minha teoria é que ele estava editando a escalação no Instagram, onde tem as ferramentas de edição. Ele editou o time dele e, em vez de salvar, publicou.

E, aliás, a legenda da publicação — que eu vi — era "João Schmidt". Então, certamente, a última mudança que ele fez foi colocar o João Schmidt no meio. Ele muda o esquema. O Luizão está no lugar do Léo Godoy, o Gil no lugar do Basso. O que surpreende é o Souza, que não está treinando e não foi uma sugestão do Neymar.

Pode ser o Neymar conversando com um primo, com o César Sampaio, com um amigo dele. [...] Não foi o Davi Lucca, que está em Barcelona, não está com o Neymar hoje.

Lucas Musetti

