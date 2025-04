Fim da prorrogação e mais: Uefa estuda mudanças para próxima Champions

A Uefa estuda promover três mudanças na Champions League já na próxima temporada. A informação é do jornal Bild, da Alemanha.

Quais as mudanças estudadas?

Fim da prorrogação. A ideia é diminuir a sobrecarga sobre os jogadores. Em caso de empate nos duelos de mata-mata, os jogos irão direto para os pênaltis, assim como é na Libertadores, por exemplo.

Times com melhores campanhas decidem em casa. A segunda ideia é permitir que os times que forem melhores na primeira fase tenham a "vantagem" de decidirem sempre em casa os jogos no mata-mata. O atual regulamento só prevê o benefício nas oitavas de final. A proposta ganhou força após reclamação do Arsenal — terceiro melhor na fase inicial deste ano, os Gunners decidiram fora contra o Real e também jogarão como visitantes no jogo da volta contra o PSG.

Jogos entre times do mesmo país. O novo formato prevê que times do mesmo país podem se enfrentar já na fase de playoffs, logo após a fase inicial. A ideia é voltar ao formato antigo, onde o cruzamento só era permitido a partir das quartas de final.

As propostas serão de batidas no dia 30 de maio. Autoridades vão se encontrar em uma reunião em Munique, na Alemanha.

Como está a Champions?

A atual edição da Champions League está nas semifinais. Os jogos são Arsenal x PSG e Barcelona x Inter de Milão — os times à direita decidem em casa.

A final será disputada no dia 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique, um dia após à reunião que debaterá as possíveis mudanças.

Esta edição é a primeira no novo formato. Na primeira fase, os clubes disputaram oito jogos e fizeram parte de um mesmo grupo. Os oito melhores avançaram direto às oitavas, enquanto as equipes que ficaram entre o 9° e o 24° lugar disputaram um playoff.