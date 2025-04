Santos faz reunião com filho de Ramón Díaz para entender trabalho da comissão

O Santos segue monitorando o mercado em busca de um novo treinador. A diretoria se reuniu com Emiliano Díaz, filho de Ramón Díaz, na última terça-feira. A informação foi divulgada pelo UOL e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O encontro com o argentino foi apenas um bate-papo, para entender um pouco mais das ideias da comissão técnica, que foi demitida do Corinthians na última quinta-feira. Não houve proposta.

O CEO Pedro Martins vem sendo o responsável pela procura por um técnico. O Santos está sem treinador desde o dia 14 de abril, quando Pedro Caixinha foi demitido.

O Peixe entende que o mercado não está fácil e não tem pressa para assinar com um novo comandante. A diretoria não quer correr o risco de fazer uma escolha errada e passar por uma nova demissão no futuro.

Enquanto isso, o Alvinegro Praiano vem sendo dirigido por César Sampaio. O interino soma duas partidas, com uma vitória e uma derrota. O auxiliar estará no banco de reservas no domingo, no duelo com o Red Bull Bragantino, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

O Santos está na 18ª colocação da Série A, com quatro pontos, um a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona do rebaixamento.

Bom nome?

Emiliano Díaz é filho e auxiliar de Ramón Díaz. Eles foram contratados pelo Corinthians em julho do ano passado e foram demitidos em 17 de abril deste ano. Ao todo, foram 60 jogos, com 31 vitórias, 16 empates e 13 derrotas.

A dupla deixou o comando do Timão com um troféu conquistado: o Campeonato Paulista de 2025, em cima do arquirrival Palmeiras, encerrando um jejum de seis anos sem títulos do clube alvinegro.

No Brasil, Ramón Díaz e Emiliano também passaram pelo Vasco, entre 2023 e 2024. Em 41 compromissos, foram 17 vitórias, 11 empates e 13 derrotas.