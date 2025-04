Milan atropela a Inter de Milão e avança à final da Copa da Itália

O Milan está na final da Copa da Itália. Nesta quarta, a equipe venceu o clássico contra a Inter de Milão por 3 a 0, garantindo a vaga na grande decisão do torneio. O destaque foi o atacante sérvio Jovic, que marcou dois gols no jogo. O holandês Reijnders fez o outro tento dos finalistas.

Na ida, as equipes haviam empatado em 1 a 1, em jogo que teve o Milan como mandante. Na outra semifinal, Empoli e Bologna decidirão nesta quinta o outro finalista.

Além disso, com a eliminação, a Inter de Milão perdeu a chance de conquistar a tríplice coroa (Campeonato Italiano, Copa da Itália e Liga dos Campeões) desta temporada. O time de Lautaro Martínez é o líder da Serie A e semifinalista da Champions, onde enfrentarão o Barcelona.

A Inter de Milão volta a campo neste domingo, quando receberá a Roma, às 10h (de Brasília), pelo Campeonato Italiano. Por sua vez, o Milan joga no mesmo dia, mas um pouco mais cedo. Às 7h30, a equipe visitará o Venezia, também pela Serie A.

Como foi o jogo

Com nove minutos, a Inter realizou sua primeira chegada perigosa. Darmian recebeu do lado direito, invadiu a área e chutou rasteiro. A bola passou rente a trave e foi para fora. Aos 20, Dimarco recebeu em profundidade do lado esquerdo e finalizou forte. A bola explodiu no travessão do goleiro Maignan.

Aos 33, a Inter de Milão voltou a ter uma ótima chance, desta vez com Lautaro Martínez, que chutou por cima. Porém, aos 36, o Milan respondeu de forma certeira. Após troca de passes, Jiménez cruzou e Jovic cabeceou livre para abrir o placar.

No início do segundo tempo, o Milan ampliou. Aos cinco minutos, após bate e rebate na área, a bola sobrou para Jovic, que marcou mais uma vez e fez o segundo do Milan.

Aos 18, a Inter de Milão parou em uma defesa espetacular de Maignan. De Vrij surgiu sozinho no escanteio e acertou belo cabeceio, mas o goleiro francês conseguiu a intervenção a queima-roupa.

Aos 40, Rafael Leão achou Reijnders livre na área. O holandês bateu na saída do goleiro e fez o terceiro do Milan, dando números finais ao duelo.