Transmissão ao vivo de Getafe x Real Madrid em La Liga: veja onde assistir

Getafe e Real Madrid medem forças hoje, às 16h30 (de Brasília), no Coliseum, em Getafe, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma) transmitem o jogo.

O Real quer seguir vivo na disputa pelo título com o Barcelona. A equipe de Carlo Ancelotti vem embalada por duas vitórias consecutivas.

Do outro lado, o Getafe tenta se reerguer após duas derrotas seguidas, a última delas por 1 a 0 para o Espanyol. No meio da tabela, a equipe ainda sonha com uma vaga nas competições europeias.

Getafe x Real Madrid -- Campeonato Espanhol