Internacional atinge marca histórica e se torna o segundo clube do país com mais sócios-torcedores

O Internacional chegou aos 150 mil sócios-torcedores nesta quarta-feira e se tornou, de forma isolada, o segundo clube com o maior quadro de associados do país, ficando atrás apenas do Palmeiras, que hoje conta com 178.500 sócios.

Superando as adversidades do último ano e investindo na valorização do associado e nos benefícios oferecidos, o Internacional expressa a marca histórica no amor da torcida, mas, também, no comprometimento de todas as áreas para que o objetivo fosse alcançado nesta gestão.

SOMOS 1??5??0?? MIL sócios e sócias! ????? Estabelecemos um novo recorde com o maior quadro social da história colorada e do Sul do Brasil. ??? ????????, torcida colorada! Com o apoio de vocês, o nosso Clube se torna ainda mais ???????. ? ? Se você ainda não é... pic.twitter.com/k1Fzw4uhiJ ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 23, 2025

O presidente Alessandro Barcellos celebrou o recorde como símbolo da grandeza colorada. O mandatário também definiu que, ao mesmo tempo em que serve como motivo de orgulho, a marca histórica traz ainda mais responsabilidades para quem lidera o dia a dia do Clube do Povo.

"A marca de 150 mil sócios é a prova da grandeza do Sport Club Internacional e da confiança que nossa torcida deposita no clube. Esse resultado valoriza nossa história, fortalece nosso futuro e reflete a paixão, a lealdade e o compromisso do torcedor em construir um Inter cada vez mais forte, competitivo e representativo. Seguiremos trabalhando para retribuir essa confiança. Juntos, alcançaremos novos feitos dentro e fora de campo", comentou Alessandro Barcellos.

Para o vice-presidente de marketing do Internacional, Nelson Pires, esse número grandioso demonstra que o clube e a torcida estão em sintonia.

"O torcedor entendeu que uma das maiores forças do Intern é sua associação. O maior patrimônio do Colorado é seu quadro social. Quanto mais sócios, mais receita, mais condições de termos um time forte, mas, também um Clube gigante, de representatividade nacional. E isso é o que nos diferencia", ressaltou.

De acordo com Nelson Pires, as ações que vêm sendo implementadas para valorizar os sócios contribuíram para que o Colorado pudesse chegar a esse patamar. "Estamos cada dia mais engajados em oferecer novos benefícios aos associados, sejam eles como experiências exclusivas no Beira-Rio no match day e contato com atletas, por exemplo, e em descontos e vantagens em estabelecimentos comerciais dos mais variados".