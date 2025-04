Presidente do San Lorenzo é pressionado após vídeo polêmico e denúncias de corrupção

O presidente do San Lorenzo, Marcelo Moretti, voltou a ser alvo de críticas após a divulgação de um vídeo no qual aparece entregando dinheiro a membros da barra brava - grupo organizado de torcedores, conhecido por sua forte influência nos bastidores dos clubes e por envolvimento frequente em episódios de violência. A gravação, feita durante uma reunião na sede do clube, gerou forte repercussão na Argentina e levantou questionamentos sobre a relação da diretoria com essas facções.

O episódio reacende o debate sobre o financiamento e a atuação das barras bravas no futebol argentino. Embora Moretti afirme que o pagamento se referia a "despesas de viagem" e negou qualquer irregularidade, a cena registrada colocou o dirigente sob pressão. O vídeo viralizou nas redes sociais e foi destaque na imprensa nacional e internacional.

Em nova declaração, o presidente tentou justificar o ocorrido dizendo que o dinheiro foi destinado para cobrir gastos de deslocamento de torcedores em jogos fora de casa. Afirmou ainda que "não houve nada estranho" e que está disposto a prestar esclarecimentos à Justiça e ao público. Ainda assim, as explicações foram recebidas com ceticismo por parte da torcida e de setores da mídia.

Além do vídeo, Moretti também teve de responder sobre a denúncia que aponta irregularidades no uso de recursos do clube. A acusação envolve pagamentos supostamente sem respaldo administrativo e decisões financeiras que não teriam sido aprovadas pelo conselho deliberativo. A Procuradoria já teria iniciado uma apuração preliminar sobre o caso.

A crise administrativa ocorre em meio a uma fase esportiva instável do San Lorenzo, que tenta se recuperar no campeonato argentino. O episódio agrava ainda mais o ambiente político do clube, conhecido historicamente por sua intensa vida interna. Parte da oposição já cogita abrir um processo formal de destituição contra o presidente.

O escândalo veio à tona poucos dias após a morte do papa Francisco, torcedor confesso e símbolo afetivo do San Lorenzo. A coincidência temporal intensificou o impacto da crise entre os torcedores, que esperavam um momento de recolhimento e respeito, mas se depararam com uma nova controvérsia dentro do clube.