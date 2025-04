Seleção masculina de basquete fará quadrangular no Panamá em preparação para a AmeriCup

Como forma de preparação para a AmeriCup, a Seleção Brasileira masculina de basquete jogará um quadrangular internacional, no Panamá, que será realizado entre os dias 17 e 19 de agosto, conforme anunciou a CBB nesta quarta-feira.

O torneio amistoso está sendo organizado pela própria Federação Panamenha de Basketball, que convidou, além do Brasil, as seleções de Uruguai e Argentina para jogar o quadrangular. Antes da competição, a Seleção fará um período de treinos em Guarapari, no Espírito Santo, de 4 a 15 de agosto.

Um ponto importante levado em consideração pela CBB foi a logística. O Panamá, local do quadrangular, é perto e fica na América Central assim como a Nicarágua, país que receberá a AmeriCup entre os dias 22 e 31 de agosto.

Esta será a 20ª edição da AmeriCup e reunirá 12 seleções: Brasil, Argentina, Bahamas, Canadá, Colômbia, República Dominicana, Panamá, Porto Rico, Uruguai, Estados Unidos, Venezuela e a Nicarágua, país-sede. A Seleção Brasileira está no Grupo A, ao lado de Estados Unidos, Uruguai e Bahamas.