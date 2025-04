Torcedores protestantes ironizam morte de Francisco: 'Nenhum Papa de Roma'

Torcedores de uma organizada do Rangers, da Escócia, picharam um muro da cidade de Glasgow com uma mensagem que ironizava a morte do Papa Francisco.

O que aconteceu

"Nenhum papa de Roma. Papa Francisco está morto", diz a mensagem, pintada num muro com as cores do Rangers (vermelho, azul e branco), clube de raízes protestantes. O grafite foi desenhado por ultras da organizada Union Bears poucas horas após o anúncio da morte do papa Francisco, segundo o jornal italiano Il Giornale.

O Celtic, time católico e rival do Rangers, não demorou a responder e cobriu o muro com uma provocação ao adversário: "Sem bandeiras nem tambores. Vão buscá-los no Vaticano". A mensagem faz referência aos materiais do Rangers roubados pela torcida do Celtic.

Se o Glasgow Rangers se considera um clube protestante, o Celtic se orgulha de ter sido fundado por um católico irlandês. É por isso que é bastante razoável pensar que se tratou de uma provocação entre torcidas Il Giornale, da Itália

Francisco e Celtic tiveram forte relação. Em 2023, o papa recebeu o time escocês no Vaticano um dia após a derrota para a Lazio pela Liga dos Campeões, em Roma. Em 2019, durante outra partida contra a Lazio, esta pela Liga Europa, torcedores do Celtic que viajaram à Itália para apoiar a equipe entoaram o nome do papa Francisco nas arquibancadas do Olímpico.

Os dois arquirivais têm absoluto domínio na história do Campeonato Escocês. O Glasgow Rangers é o maior vencedor da competição, com 55 troféus, mas vem seguido de perto pelo Celtic, que é o atual tricampeão e soma 54 conquistas. Três times dividem o terceiro lugar, com apenas quatro títulos: Aberdeen, Hearts e Hibernian.