Arsenal empata com Crystal Palace e deixa o Liverpool a um empate do título

O Arsenal empatou com o Crystal Palace por 2 a 2 nesta quarta-feira, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, no Emirates Stadium. Kiwior e Trossard balançaram as redes para os mandantes, enquanto Eze e Mateta marcaram para os visitantes.

Com o resultado, a equipe comandada por Mikel Arteta chegou aos 67 pontos, na segunda posição. Agora, o Liverpool precisa de apenas um empate contra o Tottenham, neste domingo, para se sagrar campeão inglês. O Crystal Palace, por sua vez, ocupa o 12º lugar, com 45 pontos conquistados.

O Arsenal volta aos gramados na próxima terça-feira, contra o Paris Saint-Germain, pelo jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões. A bola rola às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium. O Crystal Palace, por sua vez, enfrenta o Aston Villa, no Wembley Stadium, às 13h15 de sábado. A partida é válida pela semifinal da Copa da Inglaterra.

Como foi o jogo

Com apenas dois minutos de partida, o Arsenal abriu o marcador. Após cobrança de falta de Odegaard, Kiwior subiu sozinho e cabeceou para o fundo das redes.

Já aos 27, Wharton cobrou escanteio aberto para Eze, que pegou de primeira na entrada da área e mandou para o gol, empatando a partida.

Porém, os mandantes voltaram a ficar na frente do marcador aos 42. Trossard recebeu na área, limpou dois defensores e bateu no canto direito, sem chances para o goleiro.

Quando tudo parecia resolvido, o Crystal Palace foi buscar o empate aos 38 minutos da etapa complementar. Saliba saiu jogando errado no campo de defesa e entregou a bola de presente para Mateta, que encobriu o goleiro para balançar as redes.