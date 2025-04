Com quatro brasileiros no elenco, Al-Sadd vence Al-Ahli e chega à final da Copa do Catar

Após conquistar o bicampeonato catari na última sexta-feira, o Al-Sadd bateu o Al-Ahli por 3 a 0 e chegou à final da Copa do Catar. A equipe, que conta com quatro brasileiros: Paulo Otavio (ex-Athletico-PR), Giovani (ex-Palmeiras), Guilherme (ex-Corinthians) e Claudinho (ex-Red Bull Bragantino), aguarda o vencedor entre Al-Duhail e Al-Gharafa para conhecer o seu adversário na decisão.

"Estamos vivendo um momento fantástico e agora temos a chance de buscar mais três títulos. Isso mostra tudo o que estamos fazendo por aqui, em um centro muito mais competitivo do que muitos pensam", comentou Paulo Otávio. O lateral está no Al-Sadd desde 2023, e já conquistou três títulos: dois Campeonatos Cataris e uma Copa do Emir.

Na atual temporada, os brasileiros do Al-Sadd tiveram papel fundamental no título catari. Giovani atuou nas 22 partidas do torneio, balançou a rede quatro vezes e deu três assistências. Paulo Otávio teve ótimo desempenho e participou da segunda melhor defesa, além de contribuir com um tento e cinco passes para gols.

Claudinho e Guilherme chegaram na metade da temporada, mas também ajudaram a equipe. O atacante marcou um gol e deu cinco assistências em suas nove partidas, enquanto Guilherme atuou cinco vezes.

Além do sucesso nacional, o Al-Sadd busca o seu tricampeonato da Liga dos Campeões asiática. A equipe não conquista o título continental desde 2011.

"A Champions vai ser o nosso maior desafio, não tem como negar. Vamos aproveitar esses dias para fazer uma preparação forte, pois o intervalo entre as partidas é curto. Essa semana de treinamentos e ajustes será fundamental para buscarmos mais um troféu".

O Al-Sadd entra em campo neste domingo, às 13h30 (de Brasília), contra o Kawasaki Frontale-JAP, pelas quartas de final da Liga dos Campeões asiática. O jogo será disputado no Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal, na Arábia Saudita.